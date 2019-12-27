МВД Казахстана начало досудебное расследование после крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана приступило к досудебному расследованию по статье о нарушении правил безопасности после крушения самолета под Алма-Атой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в результате авиакатастрофы погибли 15 человек. В общей сложности на борту лайнера было 100 человек.

В настоящее время выжившим пассажирам оказывается медицинская помощь. Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв при падении самолета в Алма-Аты выросло до 15

— Авиакомпания Bek Air приостановила деятельность в связи с крушением самолета в Алма-Ате

— Дипломаты заявили об отсутствии россиян на борту упавшего в Казахстане самолета