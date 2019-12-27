Росстат спрогнозировал демографический кризис России к 2036 году

Росстат дал прогноз на 16 лет вперед, как будет меняться численность населения и продолжительность жизни в России. Данные опубликованы на сайте службы.

Ожидается, что в начале 2020 года численность населения составит около 146,7 млн человек. В 2036 году, то есть через 16 лет, показатель упадет до 134-150 млн человек. Из них будут жить 75,830 миллиона женщин и 67,163 миллиона мужчин.

При этом в 2020 году средняя продолжительность жизни россиян составит 73,4 года, а в 2035 году – 79 год и 1 месяц.

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