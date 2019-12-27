РПЦ внесла изменения в правила крещения детей и взрослых

Синод Русской православной церкви изменил правила крещения детей, которые названы в честь святых любых поместных церквей мира, а также взрослых. Об этом говорится на сайте РПЦ.

Теперь крестить детей с национальными именами святых любых поместных ПЦ или созвучными им именами можно будет без ограничений. Например, созвучными именами считаются Иоанн — это Джон или Иоанна — это Жанна.

Кроме того, синод разрешил взрослым, которые проходят процедуру крещения, и имеют необычные имена без аналогов, выбирать себе крестильное имя из православного месяцеслова.

«Желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем», — подчеркнули в РПЦ.

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