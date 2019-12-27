Росстат спрогнозировал численность и продолжительность жизни в РФ до 2036 года

Росстат спрогнозировал на 16 лет вперед, как будет меняться численность населения и продолжительность жизни в России. Подробные данные опубликованы на сайте службы.

Как предполагается, в 2020 году численность россиян будет составлять около 146,7 млн человек. Через 16 лет, то есть в 2036 году, показатель уже будет равен порядка 134-150 млн человек.

При этом мужчин через 16 лет будет на 8 млн меньше, чем женщин. Росстат считает, что в 2036 году Россию будут населять 67,1 млн мужского населения и 75,8 млн — женского.

Ожидается, что граждане в среднем будет жить 73,4 года в 2020 году, а в 2035 году уже почти 80 лет.

Отмечается, что этот прогноз говорит о том, что в России предполагается, как и увеличение численности населения, так и вариант убыли.

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