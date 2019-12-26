Оппозиция внесла поправки к закону о вероисповедании в Черногории

Оппозиционный Демократический фронт (ДФ) Черногории внес поправки к спорному законопроекту о религиозных объединениях, который вызвал протесты 26 декабря. РИА «Новости»

Отмечается, что от митрополии Черногорско-Приморской СПЦ на рассмотрение внесены поправки, которые являются решением проблемы.

Один из лидеров ДФ Андрия Мандич заявил, что это вопрос компромисса и последнее предложение. При этом Мандич подчеркнул, что считает данное предложение слишком мягким.

26 декабря верующие и священники Черногории протестуют против принятия парламентом закона о свободе вероисповедания.

В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. Протестующие же призывают подписать договор с СПЦ, отказаться от изъятия ее имущества и вернуть или компенсировать изъятое прежде.

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