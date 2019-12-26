Изнасиловавший дознавательницу экс-полицейский счел приговор несправедливым

Экс-полицейский из Уфы Эдуард Матвеев, признанный вместе с двумя коллегами виновным в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, прокомментировал решение суда. Об этом сообщает «360».

Когда мужчину выводили из зала суда, он назвал приговор несправедливым.

Согласно решению Кировского суда Уфы, бывший начальник ОМВД России по Уфимскому району Матвеев по совокупности преступлений получил наказание в виде лишения свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ему вменяется обвинение, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

Двоим его коллегам, экс-начальнику ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву и экс-начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павлу Яромчуку, суд назначил 6 лет лишения свободы.

Помимо этого, суд обязал взыскать с каждого из виновных по одному миллиону рублей в виде компенсации за нанесенный потерпевшей моральный ущерб.

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