Мэрия Красноярска отказалась награждать аниматоров «самой грустной вечеринки»

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В мэрии Красноярска заявили «Газете.Ru», что не собираются награждать выступавших на «самой грустной вечеринке» аниматоров.

Ранее депутат Горсовета Роман Крастелев предложил наградить аниматоров, которые выступали без зрителей в Татышев-парке в честь предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.

«Депутат Горсовета — это не администрация. Вот им и звоните по поводу награждения аниматоров. У нас этого не будет», — сообщили «Газете.Ru» в мэрии.

СМИ накануне, 25 декабря, опубликовали кадры пустой сцены, где должен был проходить городской концерт. В мэрии так прокомментировали эту информацию: «Журналисты приехали не в то время — мероприятие проходило тогда. Не знаю, во сколько проходили съемки, но аниматоры выступали».

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