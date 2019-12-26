Навальный опроверг информацию о его задержании после обысков в ФБК
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опроверг информацию о его задержании и сообщил, что был отпущен после того как, его вывели из офиса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Основатель ФБК отметил, что после обысков в офисе никого не задержали, а его самого силой «выволокли из офиса».
По словам Навального, коридоры, где находятся офисы Фонда и Navalnylive, заблокированы, все предметы изымаются.
Ранее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявляла, что Навальный задержан.
9 октября Минюст внес ФБК в реестр НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получил финансирование из-за рубежа. СК расследует уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования суды наложили арест на счета ФБК и некоммерческой организации «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.
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