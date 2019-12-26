Обвиняемые в изнасиловании уфимской дознавательницы получили от 6 до 7 лет колонии
Экс-полицейские, обвиняемые в изнасиловании уфимской дознавательницы, получили от 6 до 7 лет колонии, передает РИА «Новости».
Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев – по семь.
Экс-полицейские проходили по статье 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц», а также статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».
Бывшая сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинила трех коллег в изнасиловании. Согласно версии СК, Яромчук, Матвеев и Галиев 30 октября 2018 года, находясь в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, напали на дознавательницу, а затем изнасиловали ее. По словам потерпевшей, издевательства продолжались на протяжении всей ночи.
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