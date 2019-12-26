В офис ФБК пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве пришли с обыском. Об этом сообщает в Twitter Леонид Волков.

По его словам, также был заблокирован один из счетов с пожертвованиями.

Как сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш, в ходе обысков задержали Алексея Навального.

Сотрудники ФБК публикуют видео, как выпиливают дверь болгаркой.

9 октября Минюст внес ФБК в реестр НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получил финансирование из-за рубежа — 140 тыс. в рублевом эквиваленте только в 2019 году, также были два транша из Испании и один из США. СК расследует уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование ФБК, возбужденное по ч. 4 ст. 174 УК РФ. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в рублях и валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги, они были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования суды наложили арест на счета ФБК и некоммерческой организации «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.

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