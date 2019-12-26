В Приморье ребенок случайно застрелил брата из ружья

В одном из районов Приморского края малолетний ребенок случайно выстрелил в 4-летнего ребенка из охотничьего ружья. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как отмечается, тело ребенка с огнестрельным ранением в живот было обнаружено в одной из квартир края в среду, 25 декабря.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным следствия, дети были оставлены одни с оружием. В отсутствие взрослых один из них взял ружье и случайно выстрелил в младшего ребенка.

В настоящее время допрашиваются свидетели, ружье изъято.

Сообщается также, что следствие оценит факт небрежного хранения огнестрельного оружия.

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