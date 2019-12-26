Опасность схода лавин объявили на Камчатке

Штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин объявлено на Камчатке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатской противолавинный центр.

Лавинная опасность объявлена с 00.00 27 по 29 декабря 2019 года включительно.

Сход лавин возможен на горных территориях Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов.

Также штормовое предупреждение касается вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Туристам и любителям экстремальных видов спорта рекомендуется воздержаться от походов в горы в этот период.

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