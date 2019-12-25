Суд арестовал трех фигурантов дела о коррупции в ФТС

Московский Басманный суд вынес решение сразу по трем фигурантам, которые проходят по делу о коррупции в Федеральной таможенной службе (ФТС), сообщает «Интерфакс».

Как постановил суд, два замначальника Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин отправляются под стражу на срок до 22 февраля 2020 год. Третий фигурант — дознаватель Домодедовской таможни ФТС Андрей Шурыгин будет находиться под домашним арестом до 22 февраля.

Всех фигурантов обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Им грозит до 10 лет колонии.

Все началось с того, что накануне был задержан генерал-лейтенант ФТС Александр Кизлык, у которого при обысках нашли золотые слитки и крупную сумму денег в долларах и евро.

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