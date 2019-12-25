Пенсионерки сорвали рейс Москва — Нальчик из-за места на борту

Российские пенсионерки из города Терек сорвали рейс, который следовал из Москвы в Нальчик. Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что в начале между россиянками 1956 и 1959 годов рождения завязалась ссора из-за того, что одна из них заняла не соответствующее ее билету место.

На замечания сотрудников экипажа самолета женщины не отреагировали. Затем одна из пенсионерок начала защищать другую. В результате завязался спор с использованием нецензурных выражений со стороны пассажирок.

Уточняется, что в отношении россиянок составлены протоколы по статьям «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» и «Мелкое хулиганство», которые влекут за собой штраф или арест на срок до 15 суток.

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