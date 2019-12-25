В Роструде рассказали о порядке оплаты труда в новогодние каникулы

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что в связи с новогодними праздниками зарплаты россиян в январе не должны быть меньше. Об этом сообщает «Российская газета».

Как констатировал он, в Трудовом кодексе прописаны гарантии, по которым у работников сохраняется размер оплаты труда. При этом на это не влияет число нерабочих праздничных дней в месяце.

Чиновник уточнил, что положения кодекса действуют только для тех, кто имеет оклад.

Сотрудникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни выплачивается дополнительное вознаграждение, добавил Шкловец.

Он отметил, что размер и порядок выплат определяются коллективным, трудовым договорами, а также другими нормативными актами.