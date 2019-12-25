Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 25 декабря жестко приземлился в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как стало известно, на борту воздушного аппарата находились 23 человека, среди которых были четыре члена экипажа.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее жесткую посадку в Красноярском крае 25 декабря совершил вертолет Ми-8.

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