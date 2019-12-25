Россия решительно осуждает террористическую атаку в Буркина-Фасо

Россия решительно осуждает террористическую атаку, совершенную боевиками 24 декабря в городе Арбинда на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о том, что в результате нападения террористов на мирных жителей погибли 35 человек, среди них преимущественно дети.

Известно также, что правительственным войскам удалось нейтрализовать 80 террористов.

«Решительно осуждаем варварские действия незаконных вооруженных формирований и других экстремистских группировок, которые в последнее время резко активизировались на пространстве Сахаро-Сахельского региона, в том числе в Буркина-Фасо», — говорится в сообщении российского МИД.

Также в ведомстве выразили соболезнования семьям и родственникам погибших.

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