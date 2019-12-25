Трое полицейских в Татарстане остались без работы после учений с участием школьников
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МВД по Татарстану после проверки факта проведения учений с участием школьников сняло трех сотрудников с занимаемых ими должностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
В ведомстве уточнили, что еще пятеро сотрудников получили предупреждения о неполном служебном соответствии.
Ранее дисциплинарно был наказан министра внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.
До этого сообщалось, что в Татарстане сотрудники Росгвардии организовали учения, где роли нападавших примерили школьники.
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