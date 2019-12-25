В деле о коррупции в ФТС появились три новых фигуранта

В уголовном деле о коррупции в Федеральной таможенной службе (ФТС) появились три новых фигуранта, следствие ходатайствует об их аресте. Об этом сообщает ТАССТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Как отмечается, в злоупотреблениях в ФТС подозреваются старший дознаватель отдела дознания Сергей Шурыгин, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин и замруководителя Домодедовской таможни Юрий Черкашин.

Ранее по данному делу были арестованы начальник управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро.

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