СК возбудил дело против жителя Красноярского края, желающего продать село с людьми

В Красноярском крае местный предприниматель объявил себя хозяином села Васильевка и выставил его на продажу со всеми прилагающими атрибутами, в том числе с проживающими в поселении людьми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Ранее некоторые СМИ сообщали, мужчина предлагал покупателям само село с фермой, складом и домом с проживающими в них людьми.

По словам Петренко, председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления тщательно проверить данную историю и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета.

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