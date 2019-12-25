Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Красноярские авиалинии» при взлете жестко приземлился в селе Байкит Эвенкийского района Красноярского края. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как стало известно, на борту находились 29 человек.

Согласно предварительным данным, травмы получили трое из них. Как уточняется, среди пострадавших есть командир воздушного судна.

По имеющейся информации, у вертолета повреждена хвостовая балка.

В данный момент устанавливаются обстоятельства ЧП.