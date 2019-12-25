Голикова назвала «ужасным» проведение оптимизации в сфере здравоохранения

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оптимизация в сфере здравоохранения была проведена ужасно. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, во многих регионах страны оптимизация была проведена ужасно, что в итоге негативно повлияло на качество услуг в отрасли здравоохранения.

«И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — отметила вице-премьер.

Отвечая на вопрос, кто виноват в таком качестве выполнения оптимизации, она заявила, что «виноваты все — и центр, и регионы».

Также Головкова добавила, что сейчас необходимо думать об исправлении сложившейся ситуации.

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