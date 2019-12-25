На Багамах могут легализовать употребление марихуаны, пишут СМИ

Правительство Содружества Багамских Островов рассматривает возможность внести поправки в законодательство, которые позволят декриминализовать и урегулировать использование марихуаны в медицинских и рекреационных целях. Об этом сообщает портал RJR News.

Согласно информации портала, власти могут отменить уголовную ответственность за хранение менее 30 г марихуаны, а также выращивание не более пяти растений дома.

Кроме того, предлагается позволить гражданам употреблять марихуану в медицинских целях с 18 лет и в рекреационных — с 21 года.

Отмечается, что правительство проводит общественные консультации и опросы, чтобы изучить мнения по вопросу легализации.