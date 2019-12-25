В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице, желая счастливого Рождества

В американском штате Колорадо в городе Колорадо-Спрингс мужчина ограбил банк, после чего выбежал на улицу и начал бросать пачки денег в воздух со словами «счастливого Рождества!». Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, после того, как мужчина выбросил все деньги, он отправился в соседнюю кофейню ждать, когда его арестует полиция.

Задержанным оказался 65-летний Дэвид Оливер. Мужчина не сопротивлялся при задержании, он не был вооружен, при этом в банке он грозился достать оружие.

Отмечается, что прохожие собрали разбросанные Оливером деньги и вернули банку.

Полиция не называет точную сумму украденных денег, однако сержант полиции Джим Джеффокат заявил, что речь идет о «тысячи долларах».