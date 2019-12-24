Мужчина застрелил жену около школы под Брянском, пишут СМИ

В городе Клинцы Брянской области мужчина застрелил свою жену, сообщает портал «Клинцы.Info».

Инцидент произошел вечером 24 декабря в районе Стодола.

Как сообщает местный телеканал «Городской», убийство произошло перед школой. У женщины остались трое детей.

По данным СМИ, женщина работала медсестрой в городской больнице, а ее муж торговал на местном рынке.

Также по данным СМИ, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Официального подтверждения информации в настоящее время не поступало.