Сотрудника ФБК после обысков отправили на архипелаг в Северном Ледовитом океане

Менеджера Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, у которого накануне прошел обыск, внезапно отправили служить на архипелаг Новая Земля, который находится в Северном Ледовитом океане. Об этом рассказал Алексей Навальный в Twitter.

«Задействованные силы и средства впечатляют», — начал Навальный.

Он утверждает, что за короткий срок «силы» заблокировали сим-карту сотрудника Шаведдинова, выломали ему дверь и увезли на нескольких самолетах на Новую Землю.

«Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля», — рассказал Навальный.

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