Полиция применила слезоточивый газ против гонконгцев в рождественскую ночь

Полиция распылила слезоточивый газ на улицах и в торговых центрах, где протестовали демонстранты в рождественскую ночь в Гонконге, сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, около тысячи демонстрантов собрались днем возле гостиницы Peninsula. Они планировал нарушить работу общественного транспорта, но прибывшие правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы их остановить.

Еще один раз полиция распылила баллоны со слезоточивым газом, когда демонстранты стали бросать на трассы дорожные конусы.

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