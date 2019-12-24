В Мексике убили мэра и пятерых человек на рождественском вечере

В мексиканском городке Халапа-де-Диас (штат Оахака) разбойничья группа застрелила шестерых человек, в том числе мэра города Артуро Гарсию Веласкеса, на рождественской вечеринке. Об этом сообщает издание Sol de Mexico.

Как отмечается, праздник устроила Система комплексного развития семьи (DIF).

По данным следствия, что боевики ворвались на вечер с целью убийства непосредственно мэра города. Известно, что погиб также глава муниципалитета.

Веласкес находился на вечере вместе со своей семьей.