Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он считает, что это «серьезная проблема».

«И в России есть попытки принять закон о домашнем насилии. Этим самым разрушается институт семьи», — сказал Кадыров.

Он добавил, что в Европе происходит тоже самое. По словам главы республики, там отсутствует понимание «обычаев, традиций, института семьи».

«Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются, выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком», — заключил Кадыров.

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