Украина хочет демонтировать герб СССР со статуи «Родина-мать»
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На Украине подготовлен проект по демонтажу советского герба с монумента «Родина-мать» в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу института национальной памяти Украины Антона Дробовича.
Известно, что на демонтаж символики у страны пока нет средств.
По словам директора, для проведения демонтажа также нужно провести расчеты, ведь неверные данные проведут к тому, что статуя наклонится.
Планируется, что институт попросит финансирования у Минкультуры Украины и проведет опрос населения о возможности привлечения средств налогоплательщиков.
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