Диетолог дала совет, чем заменить колбасу на новогоднем столе

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, чем можно заменить колбасу на новогоднем столе. Об этом сообщает НСН.

По ее словам, при составлении новогоднего меню необходимо выбирать натуральные продукты, которые максимально безопасны для здоровья.

«На новогоднем столе всегда есть нарезка колбасная, рыбная, сырная. Предлагаю заменить колбасу запеченным мясом», — сказала Ионова.

Она также добавила, что запеченное мясо сопоставимо по цене колбасой.

Кроме того, при выборе сыра всегда стоит читать этикетку, поскольку на рынке стало много фальсификатов.

Отмечается, что плавленый сыр не самый хороший вариант, так как он создается из непроверенных остатков.

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