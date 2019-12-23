В Хабаровском крае отключили отопление у 12 тысяч жителей

В Хабаровском крае в городе Амурск отключили отопление в 49 жилых домах, где проживают около 12 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС России.

При этом всего население города составляет около 40 тысяч человек.

Отмечается, что также отопление перестало подаваться в 3 социальных объекта.

По данным МЧС, отопление перестало работать из-за порыва на теплотрассе диаметром 500 мм.

Место прорыва найдено, ведутся ремонтные работы.

На данный момент в Амурске -25°С, прогнозируется -33°С.