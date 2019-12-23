Двум сержантам в Приморье назначили длительные сроки за избиение до смерти рядового

В Приморье суд приговорил двух сержантов к 6 и 10 годам лишения свободы после избиения ими до смерти рядового из-за того, что тот вовремя не явился на службу. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления.

Поясняется, что 21 марта 2018 года сержанты получили приказ доставить в полевой лагерь рядового-контрактника, не явившегося в этот день в воинскую часть. Обнаружив военнослужащего пьяным в своей квартире, младшие командиры сообщили ему решение командира. Однако рядовой отказался выполнить приказ, после чего сержанты избили контрактника. Потерпевший скончался от полученных травм в тот же день.

Кроме назначенного срока, суд удовлетворил иск сестры погибшего, взыскав с них 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

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