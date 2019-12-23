На Филиппинах количество пострадавших от отравления алкоголем возросло до 300
На Филиппинах возросло количество пострадавших от отравления алкоголем до 300 и количество погибших до 11 человек. Об этом сообщает Philippine Daily Inquirer с ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что в филиппинской провинции Лагуна временно остановили продажу алкоголя, после того как девять человек умерли и 100 пострадали, отравившись некачественными спиртными напитками.
В издании уточнили, что произошедшее относится не только к провинции Лагуна, но еще и к провинции Кесон.
Пресс-секретарь президента Сальвадор Панело призвал общественность всегда проверять покупаемый алкоголь на качество, как и любой другой продукт, особенно в преддверии праздников.
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