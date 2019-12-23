В Москве может быть побит температурный рекорд за 71 год

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в Москве температура воздуха в понедельник, 23 декабря, может установить рекорд за 71 год метеонаблюдений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что рекорд будет установлен, если температура воздуха достигнет +8°С.

По словам Синенкова, до этого максимальной температурой за 71 год считалось +5,9°С в 2015 году.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается +8°С.

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