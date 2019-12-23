Стали известны продукты, которые россияне чаще всего покупали в 2019 году

В 2019 году россияне чаще всего приобретали безалкогольные напитки, пиво и воду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Уточняется, что первые три места в этом списке занимают соответственно безалкогольные напитки, пиво и вода (в том числе минеральная). На четвертом месте — хлеб, а на пятом — сыр.

Шестым по популярности товаром оказались сигареты. И замыкают десятку лидеров молоко, йогурт, яйца и творог.

Также отмечается, что из данного рейтинга были исключены пакеты, которые являются абсолютным лидером продаж каждый год.

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