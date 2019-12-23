Власти Новосибирска отреагировали на городской каток похожий на фаллос

Вице-мэр Новосибирска - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова прокомментировала форму катка, который горожане сравнили с фаллическим символом. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Настоящее искусство должно возбуждать!», — написала Терешкова, прикрепив фото катка.

Ранее власти открыли каток в сквере перед Новосибирским государственным театром оперы и балета. Позже в Telegram-каналах появилось фото катка с квадрокоптера, который напомнил горожанам схематичное изображение фаллоса.