Власти Москвы дали советы родителям по поведению при ложном минировании

Замглавы столичного департамента образования и науки Антон Молев дал рекомендации родителям школьников и детей дошкольного возраста по поведению в период волны ложных минирований и эвакуации. Об этом он рассказал в видеообращении.

Он призвал не поддаваться панике в такие моменты, несмотря на напряжение, которое вызывают случаи эвакуации учебных заведений.

«Я думаю, что именно это напряжение и было целью тех, кто организовывает подобные телефонные атаки», — добавил Молев.

Кроме того, он указал на приоритет безопасности детей, несмотря на то, что частые сообщения о минировании школ и детских садов влияют на учебный процесс.

Замглавы столичного департамента образования и науки подчеркнул, что школьникам необходимо в случае поступления сигнала четко и быстро следовать указаниям учителя или воспитателя.

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