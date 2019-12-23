Власти Москвы дали советы родителям по поведению при ложном минировании
Замглавы столичного департамента образования и науки Антон Молев дал рекомендации родителям школьников и детей дошкольного возраста по поведению в период волны ложных минирований и эвакуации. Об этом он рассказал в видеообращении.
Он призвал не поддаваться панике в такие моменты, несмотря на напряжение, которое вызывают случаи эвакуации учебных заведений.
«Я думаю, что именно это напряжение и было целью тех, кто организовывает подобные телефонные атаки», — добавил Молев.
Кроме того, он указал на приоритет безопасности детей, несмотря на то, что частые сообщения о минировании школ и детских садов влияют на учебный процесс.
Замглавы столичного департамента образования и науки подчеркнул, что школьникам необходимо в случае поступления сигнала четко и быстро следовать указаниям учителя или воспитателя.
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