В нападении на военную часть в Венесуэле обвинили Перу
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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о том, что к нападению на военную часть на юге страны могут быть причастны власти Перу. Об этом он написал в своем Twitter.
В качестве аргумента он отметил, что в Перу не препятствуют размещению на своих территориях базы осуществивших нападение на часть.
Глава МИД также назвал членов оппозиции, которые организовали атаку «террористами». Кроме того, Арреаса подчеркну, что они имеют поддержку в Бразилии, а также прибыли из Колумбии.
Он назвал инцидент «стратегией государственного переворота».
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