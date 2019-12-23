Профстандарт для преподавателей вузов перестанет существовать в России

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала о том, что в России прекратит существование профстандарт для преподавателей вузов. Об этом сообщают «Известия».

Данная информация также была подтверждена Министерством образования.

Сенатор выразила мнение, что изменения в образовательной структуре окажут положительное влияние на традиционную схему формирования учебной нагрузки педагогов.

Так, при прошлых стандартах, ассистенты, преподаватели и старшие преподаватели не могли вести занятия по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам, специалитет и магистратура им были также недоступны. Профстандарты разрешали работу без ограничений только доцентам.

Рукавишникова рассказала о том, что многие вузы прибегали к назначению холодных доцентов, то есть без ученой степени, что демотивировало их прикладывать усилия для роста своего научно-педагогического статуса.

«Мы исходим из того, что не все преподаватели — ученые. Среди них есть люди, которые хорошо владеют профессией, имеют прекрасный опыт и должны передавать свои практические навыки», — подчеркнула она.

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