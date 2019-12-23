В Москве в понедельник ожидается +8°С

В Москве в понедельник, 23 декабря, ожидается облачность, а также небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Уточняется, что местами возможны умеренные осадки.

Синоптики также рассказали, что столбики термометров днем поднимутся до +6°С — +8°С. Ожидается юго-восточный, южный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Вечером температура воздуха понизится до +4°С — +6°С. Показатели ветра останутся такими же.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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