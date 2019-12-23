В Москве в понедельник ожидается +8°С
close
В Москве в понедельник, 23 декабря, ожидается облачность, а также небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Уточняется, что местами возможны умеренные осадки.
Синоптики также рассказали, что столбики термометров днем поднимутся до +6°С — +8°С. Ожидается юго-восточный, южный ветер со скоростью 5-10 м/с.
Вечером температура воздуха понизится до +4°С — +6°С. Показатели ветра останутся такими же.
Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: