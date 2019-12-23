В Росприроднадзоре назвали экологические «горячие точки» России

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала наиболее проблемные с точки зрения экологии российские регионы. Об этом сообщают «Известия».

Так, по ее словам, колоссальной проблемой Дальнего Востока является «исчезновение редких видов древесины». Кроме того, этот регион сталкивается с проблемами, вызванными разработкой месторождений угля и стивидорными компаниями, что также присуще морским акваториям.

Также глава Росприроднадзора указала на в Находке проблема угольной добычи стоит особенно остро, поскольку жители города не могут открыть окна из-за концентрации угольной пыли в воздухе.

«Помимо того, что угольная пыль взрывоопасна, ее взвеси пагубно сказываются на здоровье», — подчеркнула Радионова.

Проблемами регионов нефтедобычи, таких как ХМАО и ЯНАО, стали нефтешламы, буровые шламы. Она также указала на важность рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.