Российским студентам стали реже выдавать визы в США

Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко рассказал о том, что российские студенты стали чаще сталкиваться с невыдачей американских виз в учебных целях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он предположил, что причиной отказа могут стать подозрения в «сомнительном происхождении денег у родителей». Однако Родзянко подчеркнул , что от этого не должны страдать их дети.

Кроме того, глава Американской торговой палаты в России добавил, что студенты страдают от визовой войны между США и Россией, а также добавил, что отказ в выдаче виз происходит с обеих сторон.

«Каждая сторона обижает другую каким-то образом», — заявил Родзянко.

Он также выразил надежду на то, что, несмотря на существующие разногласия между странами, культурные, образовательные и бизнесовые обмены будут поощряться.

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