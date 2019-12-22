Россияне назвали источники своего новогоднего настроения

Жители России раскрыли источники своего новогоднего настроения в опросе, проведенном Tutu.ru.

Так, для 40% россиян праздничную атмосферу создают такие атрибуты, как елки, гирлянды, а также украшения в доме и на витринах.

7% респондентов настраивает на новогодний лад запах мандаринов. Такой же процент вдохновляются просмотром таких фильмов как «Ирония судьбы...» или «Елки», тематических передач и концертов.

По 6% жителей России праздничное настроение приносят покупка подарков, подготовка праздничного стола, и новогодние ярмарки в Европе.

При этом 21% опрашиваемых заявили, что не любят Новый год, поэтому атмосферу праздника им ничего не поможет создать.

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