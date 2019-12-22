Корь убила почти 80 человек на Самоа

В Океании на Самоа вспышка кори унесла жизни уже почти 80 человек. Об этом написало правительство в Twitter.

По официальным данным, в настоящее время в стране зафиксированы 5,5 тыс. заболевших и 79 жертв. Неделей ранее заявлялось о 72 погибших и 5,1 тыс. случаев заражения корью.

«26 случаев заражения корью зарегистрированы за последние 24 часа», — добавляет правительство Самоа.

Также отмечается, что 94% населения были экстренно вакцинированы.

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