В ОБСЕ ответили на ситуацию с журналистами Sputnik Эстония
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал ситуацию с журналистами Sputnik Эстония. Об этом он написал в своем Twitter.
Отмечается, что он направил послание эстонским властям с призывом перестать ограничивать работу Sputnik.
«Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации», — написал Дезир.
Уточняется, что сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и погранохраны угрозы о возбуждении против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА «Россия сегодня».
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