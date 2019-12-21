В ОБСЕ ответили на ситуацию с журналистами Sputnik Эстония

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал ситуацию с журналистами Sputnik Эстония. Об этом он написал в своем Twitter.

Отмечается, что он направил послание эстонским властям с призывом перестать ограничивать работу Sputnik.

«Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации», — написал Дезир.

Уточняется, что сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и погранохраны угрозы о возбуждении против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА «Россия сегодня».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ООН прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik Эстония

— В Эстонии сочли законными угрозы российским журналистам

— Власти Эстонии пригрозили российским журналистам уголовными делами