Зюганов оценил появление портрета Сталина на фасадах зданий Москвы

В пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы прокомментировали проекцию портрета Иосифа Сталина со словами «Я вернусь», которая появилась 20 декабря на нескольких фасадах Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы все прекрасно понимаем, на что рассчитаны подобные акции - на привлечение внимания: сфотографировал и разместил где-то в интернете», — заявило в пресс-службе.

Также там отметили, что подобные действия незаконны, поэтому и носят кратковременный характер.

В департаменте добавили, что к уличному искусству не имеет отношение, а называется как-то по-другому.

При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов одобрил размещение портретов Сталина на фасадах.

«Правильно делают, что вывешивают портреты Сталина... Это является инициативой и народа, и партии, и всего блока народно-патриотических сил. Мы приветствуем любые инициативы, которые восстанавливают правду истории», — сказал он.