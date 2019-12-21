Источник: «Газпром» и «Нафтогаз» заключат транзитный договор на 5 лет

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«Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключат соглашение о транзите газа через украинскую территорию сроком на пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской энергетической компании.

Согласно имеющейся информации, договор предусматривает, что в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа.

При этом в рамках соглашения подразумевается, что в 2021-2024 годах через территорию Украины в Европу пройдет 40 млрд кубометров российского газа.