Появилось видео с полицейскими, везущими на тележке воющего мужчину во Внуково

Утром 21 декабря полицейские задержали во Внуково нетрезвого пассажира. Соответствующее видео опубликовал телеканал «360».

Как утверждают очевидцы, мужчина не был в состоянии передвигаться самостоятельно, поэтому стражам порядка пришлось эвакуировать его необычным способом.

На кадрах видно, как полицейские перевозят нарушителя в наручниках на багажной тележке.

При этом в ролике слышно, что в ходе транспортировки задержанный все время выл.