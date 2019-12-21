Появилось видео с полицейскими, везущими на тележке воющего мужчину во Внуково
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Утром 21 декабря полицейские задержали во Внуково нетрезвого пассажира. Соответствующее видео опубликовал телеканал «360».
Как утверждают очевидцы, мужчина не был в состоянии передвигаться самостоятельно, поэтому стражам порядка пришлось эвакуировать его необычным способом.
На кадрах видно, как полицейские перевозят нарушителя в наручниках на багажной тележке.
При этом в ролике слышно, что в ходе транспортировки задержанный все время выл.