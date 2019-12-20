В Челябинске одноклассники затравили девочку за то, что она некрещеная

В одной из школ Челябинска одноклассники отказались общаться со школьницей, узнав, что она некрещеная. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отмечается, во время урока окружающего мира учительница рассказывала детям о религиях и учила толерантности к представителям разных вероисповеданий и атеистам. Когда она попросила поднять руки тех, кто крещен, не подняла руку лишь одна девочка.

По словам матери ученицы, спустя несколько дней одноклассники заявили школьнице, что не будут с ней играть, потому что они крещеные, а она — нет.

«Лучший друг, с которым дочь дружит с первого класса, подошел к ней и сказал: «Ты некрещеная, теперь, если я догоню тебя и забашаю, то могу заболеть», — сказала женщина.

Когда она спросила дочь, почему та не подняла руку, как и все, девочка ответила, что Бог учил не врать.

Мама считает, что скоро все забудется. По ее мнению, остальные ученики не является ярыми проповедниками религии, а крещены всего лишь из-за современной моды.

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